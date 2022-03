Trentalange consiglia: «Servirebbe un ranking per gli arbitri»

Il presidente dell’AIA Trentalange ha parlato di quello che si potrebbe migliorare nel sistema arbitri. Queste le sue parole

Il presidente dell’AIA Trentalange ha parlato di quello che si potrebbe migliorare nel sistema arbitri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Corriere della Sera.

MIGLIORAMENTI E SOLUZIONI – «Bisogna stilare una sorta di ranking degli arbitri. Ovviamente, se non si crede alla buonafede, si torna al Medioevo. Se un tecnico è nervoso lo trasmette alla squadra e di conseguenza la tensione si riversa tutta in campo e sul direttore di gara. Certi comportamenti in panchina li vediamo solo in Italia. Sicuramente da questo punto di vista è stato un anno turbolento».

PROBLEMI E AGGRESSIONI – «Ogni settimana ricevo almeno tre telefonate di ragazzi costretti a rivolgersi al pronto soccorso. Un bollettino di guerra davanti al quale non possiamo mostrarci indifferenti».