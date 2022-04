Tavecchio: «Immobile è un campione, ma...»

Tavecchio è tornato a parlare, dicendo la sua su Ciro Immobile e sul suo rendimento in Nazionale. Queste le sue parole

Tavecchio è tornato a parlare, dicendo la sua su Ciro Immobile e sul suo rendimento in Nazionale. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Soccermagazine.it:

«Immobile è un ragazzo d’oro. Sta ai tecnici usarlo bene e dargli quello che serve. Lui è il capocannoniere, ha vinto tutto quello che doveva vincere, segnando tanto. Quanti vorrebbero avere Immobile? E poi non si può pensare di avere solo un centravanti in Nazionale. Adesso mi sembra che abbiano ampliato e ce ne sono vari. Purtroppo i campioni non si inventano».