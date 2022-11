Tare: «Ottenuti ottimi risultati, ma ora servirebbe...»

Igli Tare ha parlato di quelli che potrebbero essere gli obiettivi della Lazio, soffermandosi anche sui traguardi raggiunti

«I risultati raggiunti, per i soldi investiti, sono ottimi, ne siamo orgogliosi, ma vogliamo salire di livello. Sarebbe importante entrare in Champions per qualche anno di fila». Ed è stato lo stesso quotidiano a sottolineare come, considerando gli ultimi 10 campionati completi, ha vinto 4 trofei (Coppa Italia nel 2013 e 2019 e Supercoppa nel 2017 e nel 2019), conquistando un titolo in media ogni 71,6 milioni spesi (al fronte di 286,7 milioni investiti). Ma, una qualificarsi in Champions in modo costante, aumenterebbe gli introiti.