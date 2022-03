Alessio Tacchinardi ha analizzato il derby in programma domani allo stadio Olimpico. Queste le sue dichiarazioni

Alessio Tacchinardi ha analizzato il derby in programma domani allo stadio Olimpico. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Il derby può svoltare la stagione di una delle due. Per me le due stagioni degli allenatori per ora sono due stagioni sufficienti e con la vittoria magari del derby e un’inerzia finale diversa della stagione il percorso può avere una svolta. Per quanto riguarda Sarri, io l’ho visto lavorare e secondo me è un allenatore ‘da settimana’, solo così può insegnare bene il suo credo».