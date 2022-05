Tacchinardi: «Preferisco Milinkovic a Luis Alberto»

Tacchinardi ha detto la sua su Milinkovic e Luis Alberto, soffermandosi anche sul futuro del serbo. Queste le sue parole

Tacchinardi ha detto la sua su Milinkovic e Luis Alberto, soffermandosi anche sul futuro del serbo. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Tra Luis Alberto e Milinkovic scelgo il secondo, perché ha forza, qualità, gol. Il serbo è ciò serve in un centrocampo come quello della Juve, che non segna. Ma non so se la società bianconera può prenderlo a certe cifre».