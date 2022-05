Strakosha: «Percorso alla Lazio stupendo. Spero di essere un esempio»

Strakosha ha parlato nel post partita di Lazio-Verona, che è stata per lui l’ultima in maglia biancoceleste

Strakosha ha parlato nel post partita di Lazio-Verona, che è stata per lui l’ultima in maglia biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

EMOZIONI – «Io voglio davvero ringraziare tutti. Non posso nascondere che andar via mi faccia male, ma c’è un inizio e una fine. Spero di essere un esempio per chi sogna di arrivare dal settore giovanile alla prima squadra. Non mi sarei mai aspettato questo percorso. Non posso che ringraziare tutti».

FUTURO – «Io auguro il meglio alla Lazio e ai laziali. Io ora guarderò al mio futuro, ma non posso dimenticarmi di questi anni vissuti insieme».

MIGLIORE E PEGGIORE – «Miglior partita? Il primo derby, quello vinto in Coppa Italia. Comunque è difficile sceglierne solo e soltanto una, specie quando vinci dei trofei. Quella che vorrei rigiocare? Non ho rimpianti, ma dico quella con l’Inter del 2018 dove abbiamo perso la Champions».