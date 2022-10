Milinkovic, il ct serbo Stojkovic: «Sergej è un autentico fuoriclasse»

Il ct della Serbia Stojkovic ha parlato di Sergej Milinkovic, elogiando il centrocampista biancoceleste. Queste le sue parole

Il ct della Serbia Stojkovic ha parlato di Sergej Milinkovic, elogiando il centrocampista biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Milinkovic alla Juventus? Sicuramente sarebbe un gran colpo per i bianconeri. Ma io sono un ct, non un dirigente. A me interessa relativamente dove giocherà in futuro. Sergej è un fuoriclasse: alla Lazio, alla Juve o in un altro club sarebbe comunque titolare nella Serbia».