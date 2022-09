Spalletti: «Scorso campionato? Ho chiuso a +18 sulla Lazio»

Nel post partita della vittoria sui Rangers, Spalletti ha risposto, in un modo un po’ polemico, a una domanda sullo scorso campionato

«Abbiamo perso un paio di partite, ma abbiamo fatto un grande campionato. Non dategli il taglio di chi vuol farcelo fallire il campionato. Perché non è stato vinto con Ancelotti due anni prima il campionato, con la stessa squadra e tutti i calciatori nuovi, a misura del più bravo di tutti? Arrivare 19 punti davanti alla Roma, 18 davanti alla Lazio, 9 davanti alla Juve lo fate passare come un campionato normale?»