Sottil: «La Fiorentina non deve precludersi nulla»

Sottil ha parlato del campionato della Fiorentina, in lotta con la Lazio per un posto in Europa. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dei canali ufficiali del club:

«A Moena ci siamo detto che doveva essere un nuovo inizio dopo due anni difficili. Io sono cresciuto tanto, perché abbiamo un mister che è un maniaco dei movimenti degli esterni. Ci ribadisce spesso che dobbiamo fare più gol. Obiettivi? Noi non ci precludiamo niente. In campionato siamo ancora in corsa, in Coppa abbiamo dimostrato di poter fare grandi partite. Abbiamo qualità per raggiungere grandi traguardi».