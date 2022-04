Sosa: «Sono esploso alla Lazio, ma da bimbo...»

Sosa ha parlato del suo passato e della sua avventura con la maglia della Lazio. Queste le su dichiarazioni

Sosa ha parlato del suo passato e della sua avventura con la maglia della Lazio. Queste le su dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di montevideo.com.uy:

«Da piccolo ho sempre sognato di fare il calciatore. La palla era la mia. Ho iniziato a giocare a calcio all’età di 5 anni, quando il mio papà mi ha regalato un pallone. Volevo solo fare il calciatore. Sono stato costretto ad andare a scuola. Fosse per me, sarei rimasto a casa a giocare a calcio. A scuola studiavo, ma a ricreazione esisteva solo la palla, rompevo i vetri come un matto. Sono venuti in Italia negli anni migliori. Ho segnato quattro anni alla Lazio e tre all’Inter, dove sono esploso».