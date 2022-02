Sorrentino: «Mai vista una squadra di Sarri così in difficoltà»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Sorrentino ha analizzato la brutta prestazione della Lazio contro il Milan. Queste le parole dell’ex portiere, ai microfoni di Mediaset:

«La Lazio veniva da una vittoria importante contro la Fiorentina, dove non c’è stata partita. Insomma, sotto il profilo mentale era abbastanza carica. Con il Milan non ha mai tirato in porta. C’è da capire le ragioni di questo passo indietro. E’ stato troppo bravo il Milan o qualche giocatore era sottotono, perché non ha recuperato bene dalla gara di Firenze? Io ho giocato contro le squadre di mister Sarri tante volte: avevano una forte identità,e ci facevano una testa così. Non ho mai visto una sua squadra così in difficoltà come stasera. Vorrei capire perché la Lazio ha così tanti alti e bassi. Non è la prima volta che succede»