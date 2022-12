Siviglia: «Romagnoli e Casale coppia super. E Luis Alberto...»

L’ex difensore della Lazio Siviglia ha detto la sua su alcuni giocatori dei biancocelesti. Queste le sue parole

L’ex difensore della Lazio Siviglia ha detto la sua su alcuni giocatori dei biancocelesti. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei.

LUIS ALBERTO – «Luis Alberto è un giocatore raffinato, che ha delle visioni particolari. Tecnicamente non si discute, io discuto la sua continuità. vorrei, da un artista come lui, che manifestasse la sua arte più spesso. Se dovesse finire in Spagna, vorrebbe dire che sta pensando anche ad una nuova fase della sua vita. Lasciare la Lazio non è cosa facile. Sarri? Entrambi dovrebbero venirsi incontro, ma se non si riesce a farlo, è complicato coesistere».

SINGOLI – «Ci sono tanti nuovi giocatori che hanno impattato bene con la realtà di Roma, in particolare penso a Provedel e Casale, che venivano da contesti molto diversi. Il difensore ha qualità e prospettiva, che potrà ambire sicuramente alla Nazionale. La continuità è la chiave per convincere anche Mancini. Romagnoli? Lui è stato un super acquisto, che dà grande solidità al reparto. Un terzino sinistro farebbe crescere notevolmente il pacchetto arretrato, ma Marusic ha fatto molto bene finora».

LECCE – «I salentini hanno una rosa molto fisica ed hanno ottenuto risultati importanti. La Lazio ha qualità, solidità e palleggio, tende a dominare l’avversario, deve fare attenzione alle ripartenze dei giallorossi. I biancocelesti hanno l’occasione per restare agganciati al treno Champions».