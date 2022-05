Siviglia: «Con la Juve servirà una grande prova»

Siviglia ha parlato della sfida tra Juventus e Lazio, in programma lunedì all’Allianz Stadium. Queste le sue parole

«A una squadra come la Juve non piace perdere. In campionato non ha nulla da chiedere, ma penso che vogliano chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Se la Lazio vuole portarla a casa, dovrà fare una prova ad alto ritmo».