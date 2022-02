Sergio: «Con la Fiorentina un test molto importante»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex difensore della Lazio Raffaele Sergio ha parlato della sfida tra Fiorentina e Lazio di sabato sera. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel:

«La sfida contro la Fiorentina sarà un test importante, anche se i toscani saranno privi di un calciatore come Vlahovic. Sarà un match fondamentale per delineare il percorso della Lazio una volta terminato il mercato. Obiettivi? Credo che i biancocelesti possa giocarsela fino alla fine per un piazzamento in zona europea».