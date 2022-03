Sergio: «Mi ricordo il mio primo derby. E su Immobile...»

Sergio ha raccontato quello che è stato il suo primo derby. Queste le parole dell’ex giocatore della Lazio

Sergio ha raccontato quello che è stato il suo primo derby. Queste le parole dell’ex giocatore della Lazio, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

RICORDI – «Il primo derby che ho giocato è stato durissimo. La stracittadina è una partita molto particolare. Io ho fatto anche quello di Torino, ma non c’è questa tensione. Penso che sia una gara diversa da tutte le altre. Ai miei tempi c’erano molti più romani in squadra. Roma in qualche maniera offre questo spettacolo straordinario e non vedi l’ora di farne parte. Non è semplice stare concentrati e io dormivo poco la notte. La tensione è altissima, cerchi di essere concentrato con la speranza che il risultato sia positivo. Si vive per questa partita».

IMMOBILE – «Sta superando tutti i record. Tra lui è uno che merita- Acquistandolo anni fa la Lazio ha fatto un grande affare. Poi è un ragazzo equilibrato e costruttivo per il gruppo».