Scamacca: «Derby? Io tifo per il Sassuolo»

Scamacca ha rilasciato una lunga e interessante intervista, dove ha toccato anche la tematica derby. Queste le sue parole

Scamacca ha rilasciato una lunga e interessante intervista, dove ha toccato anche la tematica derby. Queste le sue parole a Il Corriere dello Sport:

«Roma è casa mia. Sono cresciuto a Fidene, ma ora non vivo più lì. Sono comunque molto rimasto legato alla Capitale, dove ho parenti e amici. Derby? Io tifo per il Sassuolo. Immobile? Lui è inarrivabile e non penso al titolo capocannoniere per questo».