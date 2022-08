Sarri: «Non serve fare rotazioni programmate. I cambi...»

Nella conferenza stampa di oggi Sarri ha toccato tanti argomenti, toccando anche la questione turnover. Queste le sue parole

Nella conferenza stampa di oggi, Sarri ha toccato tanti argomenti, toccando anche la questione turnover. Queste le sue parole:

«Io non faccio rotazioni programmate, ma faccio cambi in base a quello che visto in allenamento. Credo che sia un errore programmarle in base a quella che accadrà tra dieci giorni. Anche perché magari uno si fa male e salta tutto. Credo che poi sarà un qualcosa di naturale, perché magari qualcuno esce stanco. Bisogna pensare partita per partita».