Nel post partita di Verona-Lazio, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole.

PROBLEMI – «Oggi è successo quello che è accaduto a Bologna. Questi su e giù si pagano cari. Oggi non eravamo scarichi come a Bologna, ma alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve al sole. Abbiamo avuto anche delle occasioni importanti per tornare in partita, ma non ce l’abbiamo fatta. Questo significa che non siamo solidi mentalmente».

DIFFICOLTÀ – «Sarebbe preoccupante se approcciassimo in una certa maniera solo nei big match. Anche perché anche oggi c’erano tre punti in palio. Ieri la squadra mi sembrava consapevole dell’importanza di questa partita».

DIMENSIONE – «Non ho fatto cambi a inizio ripresa per vedere una reazione nei primissimi minuti. Comunque non abbiamo cambiato dopo tanto. Forse dobbiamo iniziare a parlare del fatto se siamo una grande squadra o no. Una grande squadra se ha quelle occasioni sul 2-1 o sul 3-1 non sbaglia. Abbiamo delle prestazioni da grande squadra, ma non possiamo definirci tale. E non credo sia casuale che certe prestazioni arrivano in trasferta».

SCONFITTE – «I due KO di Bologna e Verona fanno male allo stesso modo, oggi qualche occasione è stata creata ma la situazione è rimasta la stessa. Al Dall’Ara eravamo giù di testa ancora prima di scendere in campo, oggi ci siamo sciolti alla prima difficoltà e questo è preoccupante. La partita ci ha anche dato un paio di presupposti per tornare in partita. Alla fine dobbiamo constatare che il livello di aggressività degli avversari è stato più alto rispetto al nostro e questo, alla lunga, è preoccupante».

PROBLEMI – «Senza dubbio abbiamo problemi di continuità: non possiamo battere Roma e Inter e poi prendere 7 gol tra Bologna e Hellas Verona, con tutti il rispetto per questi due ottimi avversari. Un rendimento discontinuo può essere giustificato dall’impegno del giovedì in Europa League ma oggi in campo c’erano solo due giocatori che erano in campo contro l’OM».

CONFRONTO – «Nello spogliatoio ci siamo detti le cose in faccia, l’analisi è stata fatta sia a livello collettivo sia individuale, dobbiamo capire cosa ci succede dentro, stiamo parlando con il DS Tare dell’eventualità di andare in ritiro per vivere tutti insieme le prossime ore. Quando la squadra si squaglia è difficile avere un’idea delle prestazioni individuali, diventa come un gatto che si morde la squadra: è difficile da capire. C’è poco da salvare, siamo stati ordinati solo all’inizio poi non abbiamo più messo in campo quello che avevamo preparato. Abbiamo perso la lucidità necessaria per fare la partita».

POLEMICHE – «Se si vince con Roma e Inter le idee passano, se si perde allora no. Dal momento che i risultati sono altalenanti è difficile dare una risposta. Luis Alberto? Lavoro per il lato fronte della maglia, poi cerco di aiutare il retro. Il mio interesse primario è la squadra, la Lazio, la società. Il singolo oggi poteva poco, la squadra avrebbe trascinato nell’oblio ogni individualità».