Sarri: «Creando così tanto non si pareggia. Sugli episodi e il mercato...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Empoli, sfida che ha aperto il 2022 della squadra biancoceleste

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Empoli, sfida che ha aperto il 2022 della squadra biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

PRESTAZIONE – «Questo è un risultato che non ci soddisfa, perché abbiamo fatto una prestazione di qualità. Abbiamo creato tanto, ma se al 10′ ti trovi sotto di due gol qualcosa non è andato. Sono contento per la reazione e per il carattere. Il secondo tempo è stato di alto livello. Poi però ci sono da valutare altri aspetti, come i primi minuti e il terzo gol. Queste prestazioni però non possono finire con un pareggio».

EPISODI – «Sinceramente io ho avuto la sensazione che Patric l’abbia presa con il fianco, ma bisogna fidarsi del Var. Mi sembra strano più che altro che non si sia andato a rivedere l’episodio su Zaccagni. Stiamo stati penalizzati da alcuni episodi, ma abbiamo reagito bene. Comunque dobbiamo fare qualcosa in più dal punto di vista dell’attenzione e delll’attivazione. Serve avere più equilibrio, perché a livello di qualità stiamo crescendo tantissimo».

ZACCAGNI – «Lui è un giocatore che sta diventando importante e che è in fiducia. In quel reparto noi siamo messi bene e siamo molto competitivi».

DIFESA – «Il primo gol nasce da una disattenzione, mentre il terzo è come se la difesa fosse di puro. Ramos era ammonito e forse ha avuto paura. Però queste sono situazioni che si ripetono. Nell’uno contro uno difensivi siamo i peggiori della Serie A. Non c’è dubbio che dobbiamo migliorare».

SENSAZIONI – «Il bicchiere per me comincia a essere pieno per quel che riguarda la qualità del gioco che riusciamo a esprimere. Nelle ultime partite abbiamo creato tanto. Però non posso pensare ad altre cose, perché i margini di miglioramento sono tanti».

Sarri in conferenza stampa

SCELTE E PARTITA – «Ho schierato una formazione più offensiva ma ciò non ha inficiato più di tanto la prestazione difensiva. L’approccio è discutibile, eravamo sotto di due gol dopo soli 8 minuti, nel secondo tempo abbiamo preso gol nell’unica volta in cui abbiamo concesso qualcosa. Non ho visto la parte finale dell’azione del momentaneo 2-3 ma visto come era iniziata: l’avversario è riuscito a venir via tra due dall’altezza della bandierina del calcio d’angolo. Dal 20’ la squadra non ha mai dato la sensazione di poter subire go con facilità. Purtroppo abbiamo momenti così: negli 1vs1 difensivi in ogni zona di campo, siamo ultimi in Serie A . Va detto che il secondo tempo è stato straordinario, abbiamo costruito con pulizia e velocità: a me partite così piacciono, mi fa star male non essere riusciti a concretizzare con un risultato pieno».

COVID – «Chi prende le decisioni deve essere chiaro con tutti, non solo nel calcio. Se chi governa è sicuro che la malattia sia pericolosa, si sta a casa; altrimenti verrà classificata come una semplice influenza e staremo a casa il tempo necessario. Così siamo in mano alle decisioni di 20 regioni, che assumono decisioni autonomamente. O si arriva ad un accordo o andare avanti così è dura, si crea solo caos come in occasione della giornata in corso».

MERCATO E CALENDARIO – «Penso solo alle partite, del mercato non me ne occupo se non per far sapere le mie idee circa ciò di cui necessitiamo.Impegni ravvicinati? l calendario consente raramente di avere una settimana tipo in cui lavorare, a volte prendiamo gol ingenuamente, come accaduto in occasione del primo gol: tutti i tre centrocampisti erano nella stessa porzione di campo».

LUIZ FELIPE – «Non credo che la gara di Luiz Felipe sia stata condizionata da motivi legati al rinnovo di contratto, altrimenti ci sarebbe un problema in ogni gara: era stato ammonito nella prima parte di gara, sicuramente poteva essere gestita meglio l’azione difensiva del terzo gol azzurro, c’era anche il raddoppio del compagno, che peraltro non voglio».