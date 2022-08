Sarri risponde a Mourinho: «Se la Roma arrivasse seconda...»

Nella conferenza stampa di oggi Maurizio Sarri ha voluto rispondere alle parole di Mourinho, che ha parlato di Lazio

Nella conferenza stampa di oggi Maurizio Sarri ha voluto rispondere alle parole di Mourinho, che ha parlato di Lazio papabili candidata per lo scudetto, visti i 39 milioni spesi. Questa la risposta del tecnico biancoceleste:

«Non abbiamo speso, abbiamo investito. Loro sono quelli che hanno speso. Ringrazio José per la fiducia, ma io dico che il secondo posto della Roma per me sarebbe una delusione»».