Arrigo Sacchi ha analizzato i primi mesi di Sarri alla Lazio. Queste le sue parole sul momento dei biancocelesti, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Va fatto un discorso che vale sia per la Roma sia per la Lazio. Sono due squadre con i lavori in corso. Bisogna dare tempo a Mourinho e a Sarri di completare l’opera».