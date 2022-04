Romagnoli smentisce tutto: «Mai detta quella frase» – FOTO

Romagnoli ha smentito la frase che gli è stata attribuita in mattinata attraverso i suoi canali social: la versione del difensore

«Fosse per me verrei anche domani», questa la frase attribuita a Romagnoli e riportata in mattinata da Il Messaggero. In serata è però arrivata la smentita del difensore, attraverso i suoi canali social.

«Il Messaggero questa mattina mi ha attribuito questa frase sulla Lazio. Non comprendo come un quotidiano possa inventare, dal nulla e senza rispetto, una frase del genere».