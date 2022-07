Villarreal, le prime parole di Reina: «Felice di esser qui. Dopo la Lazio...»

Arrivano le prime parole di Reina da giocatore del Villarreal. L’ex Lazio ha mostrato tutta la sua felicità nella conferenza stampa di presentazione:

«Sono molto contento. Volevo tornare e speravo di poterlo fare. Sono davvero contento. Non potrei concludere meglio la mia carriera. Mi voglio ritirare qui. Voglio che il club continui a crescere e continui ad essere un modello in Spagna e in tutta Europa. Il Villarreal è la squadra dove mi vedevo dopo la scorsa stagione con la Lazio. I miei obiettivi? Sono venuto per competere e aggiungere il mio lavoro ed esperienza alla squadra, aiutare i giovani portieri, che hanno una grande proiezione e potrebbero essere i portieri del futuro. La competizione con Rulli? Mi aspetto sia sana, con tanto lavoro quotidiano».