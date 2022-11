Ravanelli: «La Lazio ora deve avere solo un obiettivo»

Ravanelli ha analizzato l’andamento del campionato di Serie A fino a oggi, soffermandosi anche sulla Lazio

Ravanelli ha analizzato l’andamento del campionato di Serie A fino a oggi, soffermandosi anche sulla Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttosport:

«A oggi il campionato è ingiocabile. Il Napoli in questo momento è nettamente superiore a tutti. Quindi la Juventus, così come Inter, Milan, Lazio, Atalanta e Roma, deve solo pensare a conquistare più punti possibili. Nella sosta per il Mondiale, chi resterà qui dovrà lavorare sodo per una ripartenza a tutto gas».