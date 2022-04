Raspadori: «Non andare al mondiale una tremenda delusione»

Giacomo Raspadori è tornato sulla delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. Queste le sue parole

Giacomo Raspadori è tornato sulla delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«È stata una tremenda delusione. La fortuna è stata avere compagni di enorme spessore umano. Hanno soprattutto pensato a consolare noi giovani. Durante la partita si capiva che gli eventi non si stavano incastrando nel migliore dei modi e come avremmo voluto. La delusione tornerà a farsi sentire in autunno».