Pozzi difende Sarri: «Anche all'Empoli partì male, ma poi...»

L’ex attaccante Pozzi ha detto la sua sull’andamento di Sarri, portando a esempio il suo avvio in quel di Empoli. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Tutto parte dal presidente Corsi. Una persona lungimirante e competente, ha scelto le persone giuste ma negli anni ha acquisito lui per primo conoscenze importanti. Ha avuto grandi dirigenti, partendo da Vitale che ha fatto scuola non esonerando Sarri in B neanche quando perse sei partite di fila. Alla fine hanno vinto alla grande il campionato e fatto un percorso importante in Serie A».