Pizzul: «La Lazio può ambire a traguardi importanti, ma domani...»

Bruno Pizzul, decano del giornalismo italiano, ha detto la sua sulla sfida tra Lazio e Udinese, in programma domani all’Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

PARTITA E AVVERSARIO- «La gara di domani sarà difficile e affascinante sia per la Lazio che per l’Udinese. I friulani sono sempre una squadra difficile da battere, con una lunghissima militanza in Serie A. Quest’anno sono la rivelazione del campionato, stanno facendo una grandissima stagione e possono provare a sognare l’Europa. Merito di alcune individualità di qualità e di un allenatore bravo e giovane come Sottil».

OBIETTIVI – «La Lazio sta dimostrando di poter lottare anche per qualcosa in più di una qualificazione europea, cioè inserirsi nella lotta scudetto. I biancocelesti stanno mettendo in mostra maturità e continuità, oltre che un’importante solidità difensiva. Sarri sta facendo un grande lavoro, raccogliendo quanto seminato lo scorso anno».