Piscedda: «Napoli e Milan superiori alla lazio. E Luis Alberto...»

L’ex calciatore Massimo Piscedda ha analizzato il momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi poi anche sulla situazione Luis Alberto. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«In ordine, le squadre che mi piacciono di più, sono Napoli, Milan e Lazio. Ma dobbiamo sempre ricordarci che sono i giocatori a fare la fortuna dell’allenatore. Non ho mai visto una squadra di giocatori discreti, con un grande allenatore, riuscire a vincere. Il contrario sì. Luis Alberto? Secondo me è un ottimo giocatore, ma credo sia arrivato il momento di cambiare aria. Fascetti non lo avrebbe più fatto giocare in seguito ai suoi atteggiamenti. Se va via è meglio per tutti».