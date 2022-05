Pesaresi: «Immobile è fondamentale anche in Nazionale»

Pesaresi ha parlato di Ciro Immobile e anche della sua avventura con la Nazionale, sempre oggetto di discussione

Pesaresi ha parlato di Ciro Immobile e anche della sua avventura con la Nazionale, sempre oggetto di discussione. Tanti altri però i temi toccati Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

IMMOBILE – «Penso che Ciro sia fondamentale sia per la Lazio che per la Nazionale, il gioco di Sarri esalta le sue caratteristiche. Non mi sorprende che sia avanti Vlahovic a questo punto della stagione».

SINGOLI – «La Lazio ha giocatori di grande qualità ed è quella che fa la differenza per mettere gli attaccanti davanti al portiere. In tal senso la formazione di Sarri è messa molto bene con giocatori del calibro di Luis Alberto e Milinkovic Savic».

SAMPDORIA – « Ora la Sampdoria si è tolta dalla zona calda, vincendo un derby di grande importanza. La Lazio invece ha vinto fuori casa contro una squadra molto in salute. Le polemiche fanno parte di questo mondo, ma l’importante che la squadra vada in campo con il giusto spirito. Le partite vanno giocate. Credo che i biancocelesti vorranno i tre punti».