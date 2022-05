Pedro: «Mi dispiace per gli infortuni, ma sono felice»

Pedro ha parlato nel post partita di Lazio-Verona, che ha chiusto questa stagione della squadra biancoceleste

Strakosha ha parlato nel post partita di Lazio-Verona, che è stata per lui l’ultima in maglia biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

STAGIONE – «Per me è stata una buona stagione. Dopo Natale ho avuto qualche problema fisico e non ho potuto aiutare la squadra come avrei voluto. Io comunque sono soddisfatto, anche per il quinto posto. Ora pensiamo alla prossima stagione. L’obiettivo è centrare la Champions e questa squadra può farcela».

AMBIENTAMENTO – «Io mi sono trovato bene, anche se mi dispiace per gli infortuni. Io voglio continuare a lavorare per aiutare la squadra. Dobbiamo continuare su questa squadra. applicando le idee del mister».

SARRI – «Con il mister c’è un rapporto molto speciale, anche perché l’avevo avuto già al Chelsea. Lui mi è stato vicino nei momenti difficili e mi ha supportato».

STRADA – «Oggi lo stadio era bellissimo. Noi volevamo vincere ed è per questo che mi sono arrabbiato dopo il 3-3. Siamo cresciuti bene dal punto di vista della mentalità. La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta».