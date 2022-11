Pedro: «C’era grande voglia di vincere. Luka Romero? In campo si trasforma»

Pedro ha analizzato nel post partita la vittoria di misura ottenuta dalla Lazio sul Monza. Queste le sue parole

Pedro ha analizzato nel post partita la vittoria di misura ottenuta dalla Lazio sul Monza. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

PARTITA – «Sapevamo che sarebbe difficile, ma siamo stati soldi e compatti. Alla fine è arrivato il gol ed è questo ciò che più conta. C’era un po’ di stanchezza. ma c’era anche una grandissima voglia di vincere. E sicuramente si è visto».

LUKA ROMERO – «Sono molto contento per lui. Luka è un grande talento e oggi ha fatto benissimo. Poi è il mio compagno di camera. Posso dire che ha una grande mentalità e tanta testa. Nella vita di tutti i giorni è molto timido, ma in campo si trasforma. Penso che abbia di fronte a sé un grande futuro e meriterebbe di giocare di più. Ascolta i miei consigli e lavora per migliorare sempre».

JUVE – «Siamo un po’ stanchi, ma ora vogliamo andare avanti così. Puntiamo a fare risultato anche nell’ultima partita. Servirà un ultimo sforzo contro una grande squadra. Vogliamo vincere».