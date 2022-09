Agente Acerbi: «Cessione inevitabile. Ghigno contro il Milan? Assurdo pensarlo»

L’agente di Francesco Acerbi Federico Pastorello ha parlato della situazione del suo assistito, partendo dalla cessione

L’agente di Francesco Acerbi – Federico Pastorello – ha parlato della situazione del suo assistito, partendo dalla cessione. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Calciomercato.it:

«Sono contento che stia facendo bene. Francesco è un ragazzo d’oro, speciale e che ha passato nella sua vita grandi difficoltà. Le ha superate, perché ha una grande personalità e un grande carattere. Non avevo dubbi sul fatto che venissero superati gli scetticismi su delle cose assurde come quel ghigno dopo il Milan. Anzi penso sia diabolico soltanto a pensarlo. Non avevo alcuna riserva, neanche mister Inzaghi, che l’ha voluto fino in fondo. Sono contento, perché credo in assoluto che tutte le parti coinvolte abbiano avuto un tornaconto in questa situazione. Cessione? Inevitabile, perché il ragazzo era fuori dai piani della Lazio».