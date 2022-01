Parolo: «Inzaghi è bravissimo. Il suo segreto…»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Parolo ha parlato di Simone inzaghi, soffermandosi sui suoi meriti e sulla sua bravura. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

«È molto bravo a livello empatico, capisce subito cosa può dare lui ai giocatori nel rapporto umano. Veniva da una base importante: il 3-5-2 di Conte era collaudato, Antonio ha trasformato una squadra forte in vincente. Inzaghi ha aggiunto leggerezza, spensieratezza e libertà di gioco. Non è solo questione di campo, ma un pensiero a 360°: più dialogo, magari sconti sul lavoro se viene fatto tutto nel modo giusto. Simone ha inserito nuovi concetti in una macchina che andava forte, il gruppo ha allentato la tensione ma conosce la strada per la vittoria. Lo staff fa allenare tutti al massimo, trovando il modo di stimolare i giocatori e di farli divertire».