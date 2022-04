Parolo: «Tripletta di Immobile? Non mi stupisce»

Marco Parolo ha parlato della tripletta che ha realizzato Ciro Immobile ieri nella sfida contro il Genoa. Queste le sue parole

Marco Parolo ha parlato della tripletta che ha realizzato Ciro Immobile ieri nella sfida contro il Genoa. Queste le sue parole, dette a Dazn durante Sunday Night Square:

«Ciro fa tripletta e abbatte tutti i record. Continua ad andare avanti e a spingere. Fa tre gol da attaccante vero, tutti e tre diversi. Il primo a incrociare da dentro l’area, il secondo di rapina su ribattuta e il terzo salta il difensore e calcia sul palo lungo. Lo conosco e per me non è una novità».