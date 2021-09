Parolo: «Immobile sereno, vi dico cos’ha secondo la mia esperienza»

Marco Parolo ha parlato dell’infortunio di Immobile: cauto ottimismo sulle condizioni dell’attaccante biancoceleste

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio e oggi commentatore di DAZN, ha parlato in questo modo dell’infortunio di Ciro Immobile, uscito per un infortunio alla coscia:

«Secondo me, per l’esperienza accumulata, credo sia solo un affaticamento al flessore. Conoscendolo posso dire che soffre spesso per questi piccoli fastidi. L’ho visto comunque sereno, è uscito in tempo quindi penso che dopo la sosta potrebbe tornare senza alcun problema».