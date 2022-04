Oddi: «Lazzari è un giocatore che fa la differenza»

Giancxrlo Oddi ha parlato della crescita e delle prestazioni di Lazzari, grandissimo protagonista con il Sassuolo

Giancxrlo Oddi ha parlato della crescita e delle prestazioni di Lazzari, grandissimo protagonista con il Sassuolo, Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Io l’ho difeso quando era criticato. Con la sua velenosità e con la sua velocità può fare la differenza. Ha caratteristiche molto offensive ed è per questo che delle sbavature dietro si possono perdonare e accettare. Con le dovute accortezze si può imparare e migliorare. Ovviamente servono predisposizione mentale e volontà per completarsi. Anche Marusic non è un vero e proprio terzino, eppure anche lui si sta adattando».