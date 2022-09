Oddi: «Il rigore c’era, ma il Napoli è stato superiore»

Giancarlo Oddi ha analizzato il match tra Lazio e Napoli di sabato sera. Queste le dichiarazioni dell’ex difensore

Giancarlo Oddi ha analizzato il match tra Lazio e Napoli di sabato sera. Queste le dichiarazioni dell’ex difensore ai microfoni di Radiosei:

«Con il Napoli era iniziata molto bene, ma poi è finita male. Come occasioni ne hanno avute più loro. A mio modo di vedere il Var doveva richiamare il direttore di gara in occasione dell’episodio da rigore. E’ stato anche poco furbo Lazzari, perché se fosse rimasto a terra probabilmente l’arbitro Sozza avrebbe avuto più pressione. Il Napoli è una grande squadra e quel Kvara è davvero bravo. I partenopei dal punto di vista del campo non hannorubato nulla. Lazio troppo attendista dopo il vantaggio? Non è la prima volta che accade, ma dipende anche dal valore dell’avversario. Il fatto che Immobile non abbia mai calciato in porta è significativo».