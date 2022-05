Nicola: «Mancanza contemporaneità? Nessun alibi»

L’assenza di contemporaneità è uno dei temi caldi di questi giorni. A dire la sua il tecnico della Salernitana Nicola

L’assenza di contemporaneità in questi ultime giornate di Serie A è uno dei temi caldi di questi giorni. A dire la sua il tecnico della Salernitana Nicola. Queste le sue parole in conferenza stampa:

«Non è questa la sede per parlarne, ma vi dirò in futuro come la penso su queste dinamiche. In questo percorso sono accadute diverse situazioni particolari, ma in questo momento l’unico bene è che la mia squadra si tolga dalla testa preconcetti e pensieri che non dipendono da noi. Alla Salernitana tocca giocare domani e le altre non ci devono interessare. Non voglio alibi di nessun genere».