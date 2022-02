Nani: «Alla Lazio non ho potuto dimostrare le mie qualità»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nani è stato il grande colpo del Venezia nel mercato di gennaio. Il portoghese è però anche voluto tornare sulla sua avventura alla Lazio. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

«Alla Lazio mi sono sentito a casa. Roma è piaciuta alla mia famiglia, come adesso Venezia, che tra l’altro non avevo mai visto prima. Alla Lazio con Simone Inzaghi avevo un buon rapporto. Lui era molto franco. Mi considerava bravissimo, ma era difficile per lui inserirmi e io ho risposto che non c’era problema. Insomma, capivo che la squadra era già completa e affiatata. Si vedeva che Inzaghi era da top club, quello che sta facendo con l’Inter è una conferma».