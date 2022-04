Mourinho: «Voglio vincere perché la Roma non l’ha mai fatto»

Mourinho ha parlato del suo cammino con la Roma, soffermandosi sulla possibilità di portare a casa il trofeo

Mourinho ha parlato del suo cammino con la Roma, soffermandosi sulla possibilità di portare a casa il trofeo. Il tutto è avvenuto il 29 marzo, quando il tecnico ha avuto un dialogo con il cardinale portoghese José Tolentino de Mendonça, Il tutto è stato pubblicato su L‘Osservatore Romano.

Tra i tanti temi affrontati, Mou ha parlato della possibilità di vincere trofei: «Percepisco la mia evoluzione come persona, pensando al fatto che per molti anni ho voluto vincere per me stesso, mentre adesso sono in un momento in cui continuo a voler vincere con la stessa intensità di prima o addirittura maggiore, ma non più per me, ma per i giocatori che non hanno mai vinto. Insomma, io voglio aiutarli».