Mihajlovic: «Non ho trattato con altri club. E su Inzaghi...»

Sinisa Mihajlovic ha spiegato la sua scelta di restare al bologna e si è anche soffermato sul passaggio di Inzaghi all’Inter

Sinisa Mihajlovic, dopo l’addio di Inzaghi, era stato accostato alla panchina della Lazio. Il serbo però è poi rimasto al Bologna e ha raccontato e spiegato la sua decisione ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Queste le sue parole.

DECISIONE – «Non ho preso alcun tempo e non ho trattato con altri club. A fine campionato la società di ha proposto di vedersi il 1 giugno per parlare della prossima stagione. Per me ci saremmo potuti vedere anche prima. La mia permanenza a Bologna non dipendenza da altri club. Se avessi rifiutato altre offerte? No, non sono ipocrita, avrei ascoltato e pure accettato. Se qualche allenatore al posto mio dice il contrario, vi prende per il c**o. Ma non ho mai preso tempo per aspettare proposte»

INZAGHI – «Conte? Capita raramente che chi ha vinto lo scudetto in modo così convincente poi si separi. Inzaghi? Sono contento per lui. È bravo e troverà un solco tracciato».