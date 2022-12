L'ex Arsenal Merson: «Milinkovic centrocampista di livello e in Premier...»

L’ex Arsenal Merson ha parlato di Milinkovic e del possibile approdo in Premier League. Queste le sue parole

L’ex Arsenal Merson ha parlato di Milinkovic e del possibile approdo in Premier League. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni del Daily Star:

«L’Arsenal ha bisogno di un centrocampista di alto livello ora più che mai per rendere la squadra la migliore del campionato. Penso che Milinković-Savić sia un grande giocatore, un calciatore di altissimo livello. Se guardi come ha giocato per la Lazio la scorsa stagione… Personalmente, penso che sia il miglior centrocampista d’Italia. Sergej è sicuramente un giocatore che porterei all’Arsenal. In realtà non capisco come mai non si sia formata una coda per acquistarlo».