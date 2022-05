Mendieta: «Vi svelo la mia top 11». Ci sono due ex biancocelesti

Mendieta ha svelato quella che è la sua top 11, dove sono presenti due ex giocatori biancocelesti: questo il suo undici

Mendieta ha svelato quella che è la sua top 11, dove sono presenti due ex giocatori biancocelesti, ossia Nesta e Simeone. Queste le sue parole a Fourfourtwo:

«Alessandro ha sempre avuto standard davvero elevati. Era affidabile e ha giocato ai vertici per tanti anni con Lazio, Milan e in Nazionale. Anche con formazioni diverse. Non importava con quale club giocasse, vinceva sempre trofei. È un ragazzo brillante. Simeone è stato molto intelligente e ha permesso a me e agli altri centrocampisti di avere molta libertà. Avrei preferito di gran lunga averlo nella mia squadra piuttosto che in quella avversaria, questo è sicuro! Era un vincente, al cento per cento».

Questo l’undici dello spagnolo: 3-5-2: Iker Casillas; Roberto Ayala, Carles Puyol, Alessandro Nesta; Juninho, Guardiola, Pablo Aimar, Diego Simeone, Kily Gonzalez; Patrick Kluivert, Fernando Morientes. All.: Luis Aragones. A disp.: Stam, Hierro, Raul.