Maurizio Costanzo difende Mourinho: «Tutti con la coscienza a posto?»

Maurizio Costanzo ha detto la sua su quanto accaduto in casa Roma, prendendo le difesa dell’allenatore giallorosso Mourinho. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni del Corriere dello Sport:

«Non mi piace giudicare le altrui decisioni, ma era proprio giusto squalificare Mourinho per due giornate, facendogli quindi saltare Bologna e Milan? Mourinho rimarrà in tribuna, ma siamo sicuri che tutti hanno la coscienza a posto? Lo so, talvolta sono un po’ partigiano su Mourinho, ma che volete che vi dica? A me, personalmente, quell’allenatore piace. Per il resto, dobbiamo ancora soffrire, faticare e augurarci che nessuno si faccia male».