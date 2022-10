Massimo Maestrelli: «L’ultimo sorriso di papà è stato per Pulici»

Massimo Maestrelli, presente al Premio Scopigno-Pulici, ha parlato del rapporto tra il padre l’ex portiere della Lazio

Massimo Maestrelli, presente al Premio Scopigno-Pulici, ha parlato del rapporto tra il padre l’ex portiere della Lazio. Queste le sue parole:

«Il 28 novembre mio papà stava molto male. Felice lo chiamò prima della partita, disse che c’era un derby, che doveva venire a vederlo. Babbo gli rispose forse sì, forse no. Ma non ce la faceva, stava troppo male. Quel derby la Lazio lo vinse 1-0, Giordano fece un gol praticamente impossibile. Felice dopo la partita chiamò mio papà e l’ultimo sorriso fu per lui».