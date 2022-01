Marusic: «Siamo in crescita. Sto bene, ma...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Adam Marusic ha parlato nel post partita di Salernitana-Lazio. Queste le parole del giocatore dei biancocelesti ai microfoni di Dazn.

PROBLEMI FISICI – «Ho avuto un problema alla caviglia. A inizio ripresa mi sentivo bene, ma il mister non ha voluto rischiare».

CRESCITA –«Sto bene fisicamente e penso a dare tutto. Siamo in crescita e dobbiamo continuare così. Ora serve vincere le prossime partite».

DIFESA – «Lavoriamo tutti i giorni e sappiamo che dobbiamo migliorare. Ogni allenamento conta».

RUOLO – «Io mi trovo bene in difesa, indipendentemente dalla posizione».

Marusic a Lazio Style Radio

CLEAN SHEET – «Questa sera non abbiamo preso gol e questo è importante per noi difensori e per tutta la squadra, siamo scesi in campo con tanta voglia di vincere e siamo riusciti a ottenere i tre punti.Siamo stati concentrati e uniti sin dal fischio d’inizio, dobbiamo continuare con questo approccio».

LEGAME – «Ogni partita provo a migliorare, dietro c’è più rischio perché siamo un uomo in meno rispetto a prima, provo sempre a dare il mio apporto alla squadra. Sono contentissimo qui dal primo giorno, sono migliorato tanto come calciatore e come uomo, voglio proseguire così».

SERGEJ – «Anche oggi Milinkovic ha fornito un assist splendido, sono molto concento per lui».

ADATTAMENTO – «Mister Sarri cambia spesso la mezzala e gli esterni, quindi quegli elementi che sono davanti a me ma io provo sempre a dare il massimo».