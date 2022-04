Martin: «Orgogliosa di esser stato il capitano della Lazio»

Adriana Martin ha parlato della sua importante parentesi alla Lazio Women, dove è stata capitano. Queste le sue dichiarazioni

Adriana Martin ha parlato della sua importante parentesi alla Lazio Women, dove è stata capitano. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Spherasports.com:

«L’Espanyol è sempre stato il club in cui mi sono sentito a casa, il club del mio cuore. In estate, infatti, si parlava di un ritorno, ma per scadenze ho dovuto firmare con la Lazio. Abbiamo detto di parlarne al mercato invernale, per vedere se quelle conversazioni potevano essere riprese. Per la Lazio è stato complicato, perché nella situazione in cui ci trovavamo mi sentivo importante. Sono stata capitano della squadra e per me è stato un onore indossare la fascia in un club straniero con tanti giocatori di lì. Era una cosa che non mi aspettavo. Inoltre, una delle leggende del calcio italiano, ossia Carolina Morace, mi ha nominato capitano».