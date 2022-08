Mancini: «Nessun problema con Immobile. E la Lazio...»

Il ct Roberto Mancini ha parlato di Ciro Immobile e anche della prossima Serie A, soffermandosi sulle ambizioni della Lazio

Il ct Roberto Mancini ha parlato di Ciro Immobile e anche della prossima Serie A, soffermandosi sulle ambizioni della Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Ci siamo sentiti prima delle ultime partite. Lui non mi ha mai comunicato nulla, quindi per me non c’è problema. Titolare? Lui è uno dei convocabili. Lazio? Può inserirsi nella corsa Champions».