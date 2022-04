Malagò: «Mi stupirei se Immobile non fosse più in Nazionale»

Il presidente del Coni Malagò ha voluto dire la sua sul futuro di Ciro Immobile in Nazionale. Queste le sue parole

Il presidente del Coni Malagò ha voluto dire la sua sul futuro di Ciro Immobile in Nazionale. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Corriere dello Sport:

«Serve qualcosa di nuovo in Nazionale? Lo deciderà il commissario tecnico. Però, da tifoso, mi stupirei se Immobile non avesse più spazio in Nazionale. Lo considero di gran lunga il più forte centravanti italiano. Olimpico? Sarebbe giusto dedicarlo a Paolo Rossi, essendo lo stadio degli azzurri. Ma magari quando Roma e Lazio avranno un loro stadio».