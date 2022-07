Magnocavallo: «Io non venderei mai Luis Alberto»

L’ex biancoceleste Magnocavallo ha fatto il punto sul calciomercato della Lazio, soffermandosi su Luis Alberto

«Meglio se la Lazio non vende Luis Alberto, un giocatore da tenere assolutamente. Nel calcio moderno di giocatori tecnici come lui se ne vedono sempre meno. A livello difensivo credo che la Lazio abbia ancora grandi lacune che non le permetteranno di lottare per determinate posizioni».